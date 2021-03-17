Мошенник позвонил тюменке под видом начальника и украл 99 тысяч рублей

В полицию о мошенничестве сообщила 23-летняя жительница Ялуторовска.

Девушке позвонил неизвестный и представился генеральным директором организации, где она работает. Мужчина попросил ее оплатить баннеры, которые должен привезти менеджер рекламного агентства.

Женщина выполнила указание якобы руководителя, отправилась к банкомату и перевела на указанный счет около 99 тысяч рублей. Уже в офисе девушка связалась с руководством из Тюмени, там были не в курсе покупки наружной рекламы. Девушка осознала, что попалась на уловку мошенников, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.