Жительница Тюменской области лишилась денег, решив заняться инвестированием

С сообщением о мошенничестве в голышмановскую полицию обратилась 65-летняя местная жительница.

Ей позвонил неизвестный мужчина, который предложил заработать в интернете на инвестициях. Предложение показалось женщине заманчивым, и она согласилась.

Через мобильное приложение ей позвонил другой мужчина, который предложил перейти по ссылке, зарегистрироваться на сайте и пополнить свой инвестиционный счет. Не заподозрив обмана, женщина выполнила все рекомендации и перевела на счет 12,5 тысяч рублей.

После этого ей несколько раз в месяц стали поступать звонки от представителей финансовой компании, ее уговаривали внести деньги на инвестиционный счет, женщина отказывалась.

Недавно ей позвонил неизвестный и сказал, что необходимо оплатить проценты в сумме 22 тысяч рублей по ее инвестиционному счету для закрытия счета, иначе они обратятся в суд. Испугавшись, женщина перевела эту сумму. Когда представители финансовой компании стали требовать еще деньги, она поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.