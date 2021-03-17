В Упоровском районе задержали подозреваемых в краже лосьона

В упоровскую полицию обратилась местная предпринимательница, она сообщила, что неизвестные взломали замок на принадлежащем ей складе, проникли внутрь и похитили сигареты, бутылку спиртного и несколько бутылок косметического лосьона.

Полицейские установили личности подозреваемых — двух молодых людей 1997 и 1998 годов рождения. Задержанные мужчины рассказали, что ночью распивали спиртное, к утру алкоголь закончился, и они решили украсть его со склада. Они сорвали замок при помощи монтировки, проникли внутрь и похитили имущество. Лосьон, по словам молодых людей, они планировали употребить в качестве спиртного. Возбуждено уголовное дело.