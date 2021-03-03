Тюменец и житель Краснодара организовали сообщество для сбыта наркотиков

Ялуторовский районный суд Тюменской области вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Краснодара и жителя Тюмени. Они признаны виновными по целому ряду статей.

В ноябре 2015 года уроженец Тюмени, проживая без регистрации в Севастополе, создал организованную преступную группу для сбыта через тайники наркотиков в Тюменской области. В состав группы вошел его друг из Тюмени и неустановленные следствием лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

В августе 2018 года приятели создали преступное сообщество для реализации запрещенных веществ не только на территории Тюменской области, но Свердловской и Иркутской областях, Республики Крым. В состав сообщества вошли четыре человека из Тобольска и Ялуторовского района Тюменской области, Первоуральска Свердловской области и Иркутска, а также неустановленные следствием лица.

Продажа наркотиков осуществлялась через интернет-магазины. Впоследствии наркоделец переехал из Севастополя в Краснодар. В ходе оперативно-следственных мероприятий злоумышленники были разоблачены и в мае–июне 2019 года задержаны.

В составе организованной преступной группы и сообщества наркодельцы пытались сбыть в общей сложности более 1,6 кг различных запрещенных веществ. Они были изъяты из незаконного оборота.

Тюменца и жителя Краснодара суд признал виновными по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и руководство им), ч.3 ст. 30 пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в значительном и крупном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере) и п. "а" ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

Суд назначил жителю Краснодара 9 лет, а тюменцу 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения они в течение 1 года 6 месяцев будут ограничены в свободе передвижения.

Уголовное дело в отношении их сообщников рассматривается Ялуторовским районным судом.