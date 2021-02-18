В Тобольске грабитель спасался бегством от женщины, на которую напал

Жительница Тобольска дала отпор злоумышленнику, который ограбил ее на улице.

Женщина разговаривала по телефону, а мужчина, который шел ей навстречу, неожиданно выхватил гаджет и попытался скрыться. Тоболячка попыталась дать отпор нападавшему.

"Ее сопротивление было столь активным, что налетчику пришлось спасаться бегством. И тут гражданка не отступила, начала преследование своего обидчика. Однако злоумышленнику удалось "оторваться"", — сообщила пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Подозреваемый в грабеже был задержан на следующий день. Им оказался ранее судимый за разбой и грабеж 41-летний местный житель. Мужчина рассказал, что мысль выхватить у женщины телефон возникла у него внезапно, а после хищения он испугался, что его найдет полиция, и выбросил телефон в снег.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабёж".