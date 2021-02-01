Тюменка лишилась крупной суммы, пытаясь приобрести щенка

В Тюмени жертвой мошенника стала местная жительница, которая решила купить собаку по объявлению.
На одном из сайтов тюменка нашла информацию о продаже щенка. Она связалась с владельцем животного, который предложил перевести предоплату на банковский счет. Собеседник сказал, что ему поступили предложения о покупке от нескольких человек, однако если девушка заплатит прямо сейчас, собаку он отдаст ей.
Женщина согласилась и перевела мошеннику 28 тысяч рублей. Мужчина пообещал, что вскоре напишет время и место для встречи, а потом перестал выходить на связь.
Сотрудники полиции устанавливают личность мошенника, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
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