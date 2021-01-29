Тоболячка перевела на незнакомый счет 270 тысяч рублей

В Тобольске от действий мошенников пострадала 48-летняя местная жительница. Она лишилась крупной суммы денег.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он спросил, подавала ли она заявку на получение кредита. Узнав, что нет, он сообщил тоболячке, что мошенники пытаются воспользоваться ее персональными данными и оформить кредит.

"Чтобы не стать жертвой мошенников, лжесотрудник банка убедил тоболячку оформить займ и сразу же его погасить. Не убедившись в достоверности информации, женщина оформила кредит и под диктовку мошенника перевела на неизвестный счет около 270 тысяч рублей", — сообщает пресс-служба МО МВД "Тобольский".

Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере".