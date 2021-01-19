В Тюменской области житель Новосибирска осужден за покушение на сбыт 1,4 кг наркотиков

Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Новосибирска. Мужчина признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков по предварительному сговору в крупном размере.

Житель Новосибирска вступил в сговор с неустановленным лицом. В июне 2020 года он на своем автомобиле приехал в Санкт-Петербург. Из тайников в Ленинградской области мужчина забрал более 1,4 кг наркотиков для сбыта в Новосибирске. Мужчина был задержан на посту ДПС в Тюменском районе. В ходе досмотра автомобиля запрещенные вещества были обнаружены и изъяты. Медицинское освидетельствование показало, что новосибирец находился в состоянии наркотического опьянения.

Суд назначил мужчине 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.