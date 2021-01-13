Тюменку задержали за серию мошенничеств с арендой жилья

В Тюмени в полицию обратилась женщина, которая откликнулась на объявление о сдаче жилья, но и в итоге стала жертвой мошенницы.

Женщина нашла объявление о сдаче пансионата. Жилое помещение сдавалось напрямую от собственника, без привлечения услуг агентов. Женщина встретилась с хозяйкой пансионата и внесла предоплату за аренду.

По договоренности с владелицей заселение предполагалась через три недели с момента совершения предоплаты. В обговоренный срок заселения не произошло, а хозяйка пансионата перестала выходить на связь.

Сотрудники полиции установили личность арендодателя. Ей оказалась ранее судимая 30-летняя тюменка. В ходе следственных действий было установлено еще три аналогичных факта мошенничества.

Выяснилось, что на протяжении двух лет тюменка размещала объявления о сдаче имущества на бесплатных сайтах и брала предоплату с арендаторов. Сейчас полиция проводит мероприятия по установлению лиц, пострадавших от противоправных действий женщины. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество", сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.