В Увате вышедший из колонии мужчина совершил грабеж в доме возлюбленной

В уватскую полицию поступило сообщение о том, что у мужчины силой отобрали телефон, а женщине угрожали убийством. По подозрению в преступлениях был задержан недавно освободившийся из заключения местный житель.

Мужчина 1976 года рождения после освобождения из мест лишения свободы направился к возлюбленной, с которой ранее сожительствовал.

Придя к ней домой, мужчина обнаружил, что женщина проживает с другим. В ходе выяснения отношений с соперником подозреваемый нанес несколько ударов кулаком потерпевшему и забрал у него телефон. Через несколько дней мужчина вновь направился к бывшей сожительнице. В состоянии алкогольного опьянения на почве ревности он схватил кухонный нож и начал угрожать женщине убийством. Ей удалось выбежать из дома и вызвать полицию.

Возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж", сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.