Ишимец лишился 40 тысяч рублей, перейдя по ссылке в сообщении

В Ишиме жертвой мошенников стал 39-летний мужчина. Он получил сообщение с неизвестного номера от девушки с предложением познакомиться.

В процессе переписки мужчине пришло сообщение с просьбой пополнить баланс телефона по отправленной ссылке, чтобы продолжить общение. Мужчина прошел по ссылке, после чего ему пришло сообщение о том, что его карта подключена к платежной системе. В результате со счета мужчины похитили более 40 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная с банковского счета".