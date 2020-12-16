В Уватском районе задержали подозреваемого в грабеже на трассе

13:58 16 декабря 2020
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Продавец киоска, расположенного на 426-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, сообщил о грабеже. неизвестный молодой человек похитил с прилавка рыбу, после чего скрылся на автомобиле, которая ожидала его у торгового павильона. 

Неподалеку от места преступления водитель  машины не справился с управлением и съехал в кювет. Сотрудники ГИБДД заметили у автомобилиста и его пассажира признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

Полицейские установили, что один из участников ДТП причастен к краже из киоска. При осмотре багажника правоохранители обнаружили и изъяли украденную рыбу – щуку и два налима. Полицейские задержали и доставили в отдел полиции пассажира автомобиля — ранее судимого 37-летнего жителя Екатеринбурга.  Подозреваемый сознался, что направлялся в Тюмень на такси, и по дороге совершил кражу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ "Грабеж". 

Теги: грабеж
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