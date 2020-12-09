В Тюмени грабитель на ходу выпрыгнул из такси, водитель которого отказался остановить авто

В Тюмени полиция задержала подозреваемого в грабеже 24-летнего местного жителя.

Молодой человек в одном из торговых помещений решил, не оплатив, вынести из магазина 13 ножей. Первые 7 он незаметно пронес мимо кассы, вызвал такси и положил их на заднее сидение автомобиля. Затем тюменец вернулся и забрал еще шесть ножей. На этот раз его окликнула уборщица и попросила вернуть украденное на место. Мужчина проигнорировал просьбу женщины и поспешил к выходу, где его ожидало такси, поспешно сел в машину и уехал.

"Таксист заметил подозрительное поведение молодого человека и на его просьбу высадить ответил отказом, после чего подозреваемый на ходу выпрыгнул из автомобиля и скрылся. Водитель вернул ножи в магазин, а сотрудники торгового помещения незамедлительно вызвали наряд полиции", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ "Грабеж".