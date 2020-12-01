Ишимец выплатит компенсацию пенсионеру, которого ударил в ходе конфликта на парковке

14:35 01 декабря 2020
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Фото: pixabay.com

Ишимский городской суд Тюменской области вынес решение о взыскании с жителя Ишима более 300 тыс. рублей за конфликт из-за  парковки. Инцидент произошел утром 15 января 2020 года между двумя автовладельцами во дворе дома по улице Карла Маркса.

36-летний мужчина не мог выехать на Daewoo Centra на работу, так как  стояла автомашина Chevrolet  Niva 62-летнего жильца. В ходе выяснения отношений молодой мужчина ударил пенсионера кулаком  в лицо. Тот упал, потерял сознание, и на скорой был доставлен в больницу. Пострадавшему были диагностированы сотрясение головного мозга и переломы костей лицевого отдела.

В мае 2020 года потерпевший  обратился в Ишимский городской суд с иском о возмещении морального  вреда. По делу была  проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая установила, что пожилому человеку был причинен  тяжкий вред здоровью.

Суд, рассмотрев дело, постановил взыскать с виновного в пользу пострадавшего 250 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда и 25  тыс. рублей судебных издержек, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Теги: компенсация , побои
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