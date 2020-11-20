Тоболяк ограбил фирму по займу денег, чтобы раздать долги

В Тобольске по горячим следам задержали молодого человека, подозреваемого в ограблении микрофинансовой организации.

Вечером в помещение фирмы зашел неизвестный мужчина в маске и потребовал отдать все имеющиеся в кассе деньги. Сотрудница отдала ему 76 тысяч рублей.

"Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в течении часа установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В ходе дальнейшего разбирательства 21-летний молодой человек свою вину признал и пояснил, что часть похищенных денежных средств потратил на раздачу долгов, также приобрел себе сотовый телефон", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж".