В Тюмени осужден мужчина, убивший девушку, которая согласилась ему помочь

Сегодня Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя Омска. Он признан виновным в преступлениях по ч. 1 ст. 158 УК (кража), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

16 мая 2020 года юноша из Омска приехал в Тюмень с 1,5 тыс. рублей и заселился в хостел. Вечером следующего дня он обокрал спавшего соседа, завладев его сотовым телефоном, наушниками, банковской картой и деньгами в сумме 7 тыс. рублей. После этого омич спешно покинул хостел. Две ночи он провел в подъезде одного из домов, купил нож для совершения преступления.

Днем 20 мая злоумышленник, гуляя по городу, попал под дождь и забежал в подъезд дома по ул. Энергетиков. Там он познакомился с 20-летней студенткой и попросил ее в Интернете поискать объявления о сдаче жилья в аренду. Не подозревая опасности, девушка впустила нового знакомого в квартиру, угостила чаем и в Интернете стала просматривать объявления о сдаче жилья. В это время злоумышленник коварно сзади напал на нее с ножом, нанеся несколько ножевых ранений. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте. После этого злодей завладел сотовым телефоном убитой и с помощью мобильного сервиса похитил с ее банковской карты 900 рублей.



Тело погибшей обнаружила приехавшая вечером подруга, которая обратилась в полицию. Злоумышленник был задержан 22 мая и 24 мая по решению суда заключен под стражу.

Суд назначил подсудимому 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения он в течение 1 года будет ограничен в свободе передвижения. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу бабушки убитой свыше 1,5 млн рублей в счет возмещения морального и материального вреда.