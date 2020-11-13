На тюменской трассе задержали мужчину с 2 кг наркотиков

На 40-м километре автодороги Тюмень — Омск сотрудники ГИБДД остановили автомобиль "Тойота Камри". В ходе проверки документов у водителя автоинспекторы заметили, что водитель иномарки заметно нервничает. Полицейские решили досмотреть автомобиль.

Под одним из сидений и в багажнике были найдены марихуана и гашиш общей массой около 2 килограммов.

"24-летний житель Новосибирской области направлялся на автомобиле отца из Санкт-Петербурга в Новосибирск. С продавцом в Санкт-Петербурге гражданин общался посредством мессенджеров, за доставку ему обещали 300 тысяч рублей, оплатили затраты на бензин еду и проживание в поездке. Возбуждено уголовное дело", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.