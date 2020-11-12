В Вагайском районе погиб рыбак

Фото: СУ СКР по Тюменской области

Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины на озере в Вагайском районе Тюменской области.

Накануне, 11 ноября, на озере Будановское было обнаружено тело 58-летнего мужчины. По предварительным данным, он ушел из дома на рыбалку и не вернулся. Позже на берегу озера был обнаружен его автомобиль , а на льду озера пробуренная лунка для рыбалки и вещи пропавшего. В этот же день в воде нашли тело погибшего.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится процессуальная проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.