В Заводоуковске в ДТП с маршруткой пострадали десять человек

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Маршрутный автобус и автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулись вчера, 27 октября, в пять вечера на улице Шоссейной в Заводоуковске. По предварительным данным, 84-летний водитель Toyota выехал на встречную полосу.

"В результате ДТП пострадали 10 человек: водитель Toyota и 9 пассажиров маршрутного такси. В лечебное учреждение госпитализирован один человек — 58-летняя пассажирка маршрутки, по предварительным данным, у нее травмы руки и ноги. Обстоятельства ДТП выясняются", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.