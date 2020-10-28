В Заводоуковске в ДТП с маршруткой пострадали десять человек

11:03 28 октября 2020
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Маршрутный автобус и автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулись вчера, 27 октября, в пять вечера на улице Шоссейной в Заводоуковске. По предварительным данным, 84-летний водитель Toyota выехал на встречную полосу. 

"В результате ДТП пострадали 10 человек: водитель Toyota и 9 пассажиров маршрутного такси. В лечебное учреждение госпитализирован один человек — 58-летняя пассажирка маршрутки, по предварительным данным, у нее  травмы руки и ноги. Обстоятельства ДТП выясняются", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ДТП
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