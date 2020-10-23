Сотрудница банка похитила деньги у клиента

16:00 23 октября 2020
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Фото: pixabay.com

В полицию села Вагай Тюменской области обратился житель близлежащей деревни. Мужчина рассказал, что ему пришло письмо с требованием оплатить долг по кредитной карте, которую он якобы получил в апреле текущего года. Но он объяснил, что карту он не заказывал и деньги с нее не снимал.

Было установлено, что одна из бывших сотрудниц финансового учреждения без уведомления клиента перевыпустила на его имя кредитную карту и сняла с нее 14 тысяч рублей. 23-летняя девушка задержана, свою вину она признала. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ "Мошенничество", сообщает МО МВД "Тобольский".

Теги: банки , мошенничество
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