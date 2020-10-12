В Исетском районе перед судом предстанет мужчина, истязавший 10-летнего мальчика

Прокуратура Исетского района Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, который обвиняется по п."г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица).

Как значится в уголовном деле, с 10 июня по 9 августа 2020 года у мужчины гостил 10-летний племянник, который приехал из города. В течение этого времени дядя "в воспитательных целях" неоднократно истязал ребенка, нанося ему удары руками и ногами, электрическим проводом, веревкой, шлангом и другими предметами.

"Мальчик об избиении не мог рассказать родителям, так как своего телефона у него с собой не было, остался дома. Разговаривал с родными по телефону дяди и в его присутствии", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

9 августа мужчина отвез племянника домой. Его мать увидела синяки и кровоподтеки на теле. Ребенок рассказал, что его избивал дядя. Женщина обратилась в правоохранительные органы.