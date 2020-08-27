Пенсионерка лишилась крупной суммы, решив заработать на бирже

16:20 27 августа 2020
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Фото: pixabay.com

В Тобольске жертвой мошенников стала 57-летняя местная жительница.

На одном из сайтов женщина оставила заявку о поиске работы в онлайне. С ней связался представитель одной из компаний и предложил увеличить доход, воспользовавшись биржевой площадкой.

Тоболячка выполнила все условия, установила специальное приложение и положила на счет 91 тысячу рублей. Когда пенсионерка решила вывести деньги с начисленными процентами, ей предложили совершить ряд сомнительных операций. Тогда женщина поняла, что попалась на уловку мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: мошенники
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