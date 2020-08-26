Двое рабочих погибли на стройке в центре Тюмени

В областном центре следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочих на стройке.

Сегодня, 26 августа, на территории строящегося объекта по улице Первомайской были найдены тела двух рабочих 1985 и 1991 года рождения. Следственными органами проводится процессуальная проверка.

"По предварительным данным, мужчины выполняли работы по обшивке фасада дома, находясь в строительной люльке. В процессе работ трос тележки оборвался и рабочие упали с высоты 5 этажа на землю", — сообщает СУ СКР по Тюменской области. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, опрашиваются очевидцы.