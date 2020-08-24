В Тюменской области предъявлено обвинение молодым людям, избившим таксиста

В Сорокинском районе Тюменской области трем местным жителям предъявлено обвинение в покушении на угон автомобиля с применением насилия.

20 августа 2020 года в селе Готопутово Сорокинского района трое молодых людей 1991, 1996 и 2003 годов рождения вызвали такси. На вызов подъехал водитель на автомобиле Renault, молодые люди сели в такси. Уже в пути злоумышленники напали на водителя. Они вытащили таксиста из автомобиля и начали бить. Крики услышал проезжавший мимо мужчина, который задержал несовершеннолетнего участника группы и вызвал полицию. Остальные мужчины с места преступления скрылись. Вскоре они были задержаны.

Уголовное дело в отношении трех ранее судимых молодых людей было возбуждено по ч. 3 ст. 30 п. "а", "в" ч. 2 ст. 166 УК РФ (покушение на угон автомобиля, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), сообщает СУ СКР по Тюменской области, расследование продолжается.