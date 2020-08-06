В Тюмени проводят проверку по факту гибели мужчины, на которого упали плиты

В Тюмени следователи устанавливают обстоятельства гибели покупателя в торговом центре по улице Менделеева. Трагедия произошла во вторник, 4 августа.
По предварительным данным, 33-летний мужчина приехал в торговый центр и приобрел строительные материалы. В зоне уличной торговли водитель погрузчика стал загружать плиты ОСБ в автомашину. В какой-то момент погрузчик повело в сторону, и плиты упали на покупателя, находившегося рядом.
"Со множественными переломами мужчина был доставлен в больницу, но несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось, — сообщает СУ СКР по Тюменской области. — Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, опрошены очевидцы".
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