В Тюмени проводят проверку по факту гибели мужчины, на которого упали плиты

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени следователи устанавливают обстоятельства гибели покупателя в торговом центре по улице Менделеева. Трагедия произошла во вторник, 4 августа.

По предварительным данным, 33-летний мужчина приехал в торговый центр и приобрел строительные материалы. В зоне уличной торговли водитель погрузчика стал загружать плиты ОСБ в автомашину. В какой-то момент погрузчик повело в сторону, и плиты упали на покупателя, находившегося рядом.