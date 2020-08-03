В Тюмени мошенницы обокрали пенсионерку, выдав себя за сотрудниц почты

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летней женщины, которую признали виновной в краже у пенсионерки.

В 2019 году женщина освободилась из колонии, где отбывала наказание за мошенничество, и со знакомой пришла к 78-летней тюменке. Они представились сотрудницами почты. Аферистки попросили пожилую тюменку предъявить квитанцию о выплате последней пенсии. Женщина впустила их в квартиру и достала сумку, в которой хранились деньги и квитанции. Выбрав момент, мошенницы похитили из сумки 63 тыс. рублей и лежавший на диване сотовый телефон и скрылись.

Одна из женщин была задержана, суд с учетом рецидива назначил ей 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Личность ее сообщницы устанавливается.