На улице Осипенко горят два старинных здания

Сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме по адресу улица Осипенко, 33 поступило в экстренные службы сегодня, 3 августа, в 10:17. Спустя 3 минуты на место прибыли первые пожарные подразделения.

Возгорание было отмечено на кровле второго этажа деревянного здания, также от огня пострадал первый этаж здания. Быстрое распространение возгорания было обусловлено ветхостью здания и жаркой погодой, сообщили в пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. Более того, огонь перекинулся на соседнее здание — старинную пожарную каланчу, у нее загорелась крыша.

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На месте работают 9 единиц техники и 27 сотрудников МЧС. По оперативной информации, есть пострадавшие — три человека. Причины пожара и ущерб будут установлены позже.