В Тюменской области перевозчик вернет похищенные 1,5 млн рублей

Голышмановский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора ООО "Аромашевопассажиравтотранс". Мужчина признан виновным в мошенничестве.

Между автотранспортным предприятием и ГКУ ТО "Управление автомобильных дорог" был заключен договор о возмещении расходов по перевозке льготной категории пассажиров. Руководитель направлял в управление автомобильных дорог реестры и ведомости учета перевезенных льготников с включением в них лиц, которые фактически никаких поездок не осуществляли. Управление, не подозревая обмана, возмещало автотранспортной организации понесенные расходы. Всего таким способом с сентября 2018 года по декабрь 2019 года директор похитил более 1,5 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Суд назначил мужчине штраф в размере 300 тыс. рублей в доход государства. Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с него всей похищенной суммы.