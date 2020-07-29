Осужден тюменец, по наводке которого совершили разбой в платежном центре

14:48 29 июля 2020
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Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Тюменского района. Молодой человек был признан виновным по целому ряду статей — в мошенничестве, бандитизме, разбое, покушении на грабеж и неправомерном завладении государственным регистрационным знаком транспортного средства.

Судом установлено, что в 2017–2018 годах молодой человек похитил иномарку у лизинговой компании , причинив ущерб на сумму 490 тыс. рублей.

В 2018 году он вошел в состав банды, созданной тюменцем, его знакомым, для нападения на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере обслуживания и инкассации платежных терминалов. В ноябре 2018 года они предприняли две попытки  завладеть деньгами, но они были безуспешными.

По предложению молодого человека, ранее работавшего в ООО "Региональный платежный центр" в Барнауле, и с его участием утром 6 декабря 2018 года был совершен налет на этот центр и похищены деньги от инкассации терминалов в сумме более 1,7 млн рублей. Злоумышленники связали кассира и заклеили ей скотчем рот. Один сейф они открыли найденным ключом, другой — взломали монтировкой.

Вечером на трассе под Омском автомобиль с четырьмя сообщниками  был задержан правоохранительными органами. Позже задержали и остальных.

Суд назначил подсудимому 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Также суд взыскал с осужденного в пользу двух потерпевших 50 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда. Уголовные дела в отношении других 8 злоумышленников находятся на рассмотрении в суде. 

Теги: приговор , разбой
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