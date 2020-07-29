На сургутянина завели уголовное дело, когда его 16-летняя знакомая попала в больницу из-за наркотиков

В Тюмени в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков обвиняется 21-летний житель Сургута.

Как полагает следствие, 11 июля в квартире дома по улице 50 лет ВЛКСМ молодой человек, употребляющий наркотики, уговорил 16-летнюю знакомую их попробовать. Девушка употребила запрещенные вещества, после чего попала в больницу, где находится до сих пор в тяжелом состоянии, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Сургутянин был задержан, возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств в отношении несовершеннолетнего).