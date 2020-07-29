На сургутянина завели уголовное дело, когда его 16-летняя знакомая попала в больницу из-за наркотиков

11:22 29 июля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: pixabay.com

В Тюмени в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков обвиняется 21-летний житель Сургута.

Как полагает следствие, 11 июля в квартире дома по улице 50 лет ВЛКСМ молодой человек, употребляющий наркотики, уговорил 16-летнюю знакомую их попробовать. Девушка употребила запрещенные вещества, после чего попала в больницу, где находится до сих пор в тяжелом состоянии, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Сургутянин был задержан, возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств в отношении несовершеннолетнего).

Теги: наркотики , подростки
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2020