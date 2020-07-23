Тоболяку продали подделки под видом дореволюционных монет

В Тюменской области полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве. Аферисты продали тоболяку 130 монет якобы времен царской России, уверив, что они изготовлены из серебра и имеют историческую ценность. Монеты оказались фальшивыми.
Сумма ущерба составила 130 тысяч рублей. По подозрению в мошенничестве были задержаны двое уроженцев Тамбовской области. Сувенирные монеты они купили на одном из столичных рынков.
"В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъято более 5 кг фальшивок. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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