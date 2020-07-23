Двое тюменцев осуждены за хищение у банка 19 млн рублей

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего тюменца и его 31-летней сообщницы, которых признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина и женщина, ранее работавшие в банковской сфере, в 2018 году похитили у одного из банков более 19 млн рублей.

Они подыскивали людей, которые за денежное вознаграждение соглашались оформить на себя кредит, после чего обеспечивали изготовление подложных трудовых договоров и справок о доходах. Банк, не подозревая обмана, предоставлял подставным заемщикам потребительские кредиты на суммы от 1,5 до 3 млн рублей, большая часть из которых была похищена аферистами.

Суд назначил мужчине 5 лет, а женщине 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал с них в пользу банка более 19 млн рублей в счет возмещения ущерба.