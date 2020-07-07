У тюменца изъяли нелегальный алкоголь на 1,4 млн рублей

Партию незаконного алкоголя обнаружила полиция в одном из складских помещений областного центра. По подозрению в хранении немаркированной продукции с целью сбыта был задержан 29-летний житель Тюмени.

"В ходе обыска в принадлежащем ему хранилище стражи правопорядка обнаружили немаркированную алкогольную продукцию на сумму свыше 1,4 млн рублей. Общий объем изъятого превысил 3 тысячи литров, то есть более 6 тысяч бутылок", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Распространять алкоголь мужчина планировал через торговые точки на территории Тюмени. В отношении него возбуждено уголовное дело.