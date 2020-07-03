В Тюмени у клиентов турфирмы похитили 4,3 млн рублей

В областном центре в мошенничестве и присвоении чужого имущества обвиняется местная предпринимательница.

С июня 2018 года по август 2019-го она от лица туристической фирмы "Любава" заключала с клиентами, которые планировали отдых за рубежом, договоры об оказании услуг, а полученные деньги похищала.

От действий предпринимательницы пострадали 34 человека. Общая сумма ущерба составила более 4,3 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Было возбуждено уголовное дело, вскоре его рассмотрит суд.