В Тюмени у клиентов турфирмы похитили 4,3 млн рублей

В областном центре в мошенничестве и присвоении чужого имущества обвиняется местная предпринимательница.
С июня 2018 года по август 2019-го она от лица туристической фирмы "Любава" заключала с клиентами, которые планировали отдых за рубежом, договоры об оказании услуг, а полученные деньги похищала.
От действий предпринимательницы пострадали 34 человека. Общая сумма ущерба составила более 4,3 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Было возбуждено уголовное дело, вскоре его рассмотрит суд.
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