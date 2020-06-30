В Сладковском районе расследовали массовое заболевание коров бруцеллезом

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении ветеринара сельскохозяйственного кооператива, которая обвиняется в нарушении ветеринарных правил.

Как установило следствие, с ноября 2019 по январь 2020 года на ферме в Сладковском районе у крупного рогатого скота происходили самопроизвольные аборты и мертворождение, которые свидетельствовали о распространении бруцеллеза. Ветеринар скрыла это от ГАУ ТО "Казанский ветеринарный центр", сообщив об отсутствии таких фактов.

Из-за несвоевременного диагностирования болезни она распространилась, и была обнаружена у 400 коров. Был введен карантин, на предприятии произвели утилизацию всех животных. Кооперативу был причинен ущерб на 22 млн рублей.

Вскоре уголовное дело в отношении ветеринара рассмотрит суд, сообщает СК СКР по Тюменской области.