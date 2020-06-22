Двое тюменцев совершили два десятка дачных кражах

17:33 22 июня 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени полиция задержала двух молодых людей, причастных к серии дачных краж на территории региона.

Тюменцы 1998 и 1999 годов рождения на автомобиле ездили по улицам садовых товариществ и высматривали металлические изделия, которые можно сбыть в пунктах приема металла.

"На счету задержанных более 25 преступных эпизодов. Общая сумма ущерба — более полумиллиона рублей", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность молодых людей к другим аналогичным эпизодам.

Теги: кража
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