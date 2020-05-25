В Тюмени задержали мошенников, требовавших крупные суммы при замене сантехники

В Тюмени заключены под стражу трое мужчин, обвиняемых в обмане пенсионеров при заключении договоров о замене сантехники.

Они приходили к пожилым тюменцам с предложением осмотреть водопроводные трубы и предлагали подписать договор на оказание услуг. После этого они срезали трубы на кухне и в санузле и требовали заплатить за новые трубы. От действий мошенников пострадали пять пенсионеров. От пожилых людей они получали от 28 до 74 тысяч рублей.

Аферисты были задержаны, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).