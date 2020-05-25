Мошенник под видом программиста похитил у фирмы 200 тысяч рублей

В Тюмени полиция задержала афериста, который устроился в компанию под видом IT-специалиста и похитил со счета организации 200 тыс. рублей.

Предприниматель сообщил в полицию, что с ним вышел на связь неизвестный, который представился сотрудником IT-компании и предложил обновить программное обеспечение. Бизнесмен предоставил ему доступ к системе предприятия.

27-летний мужчина целенаправленно устроился в организацию и проработал там несколько недель. Он изучил имеющееся программное обеспечение и сумел понять, как можно вывести деньги. Чтобы обмануть руководителя организации и получить доступ к системе, он вел переписку с электронного адреса, который был почти идентичен адресу реально существующей IT-компании. Украденные деньги молодой человек потратил, делая ставки в букмекерской конторе. Возбуждено уголовное дело.