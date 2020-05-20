Тюменец лишился почти 200 тыс. рублей, скачав мобильное приложение

В Тюмени полиция пытается установить личность злоумышленника, похитившего у мужчины 191 тыс. рублей.
На сотовый телефону тюменцу позвонил неизвестный, он представился сотрудником банка и предложил клиенту установить мобильное приложение. Он объяснил, что приложение будет привязано к банковской карте клиента, и рассказал, чем оно мужчине оно будет полезно. Тюменец выполнил инструкции мошенника, после чего с его карты автоматически списались все деньги.
Полиция напоминает: если вам поступил звонок якобы от сотрудника банка, который сообщил о блокировке вашей банковской карты или подозрительных операциях с деньгами, прекратите разговор, позвоните на горячую линию банка и проверьте информацию.
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