Тюменца будут судить за мошенничество с продажей бесплатной земли

Житель Тюменского района мошенническим путем похитил более 4 млн рублей.

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, занятого в сфере строительства жилых и нежилых зданий, получил разрешение администрации Тюменского района на строительство домов. Мужчина, зная о том, что участок, на котором построен жилой объект, впоследствии бесплатно переходит собственникам помещений, через своих сотрудников реализовывал клиентам готовые дома, в стоимость которых входили и земельные участники из расчета 100 тысяч рублей за гектар. В зависимости от площади участков их цена варьировалась от 168 до 412 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Таким способом тюменец обманул 19 человек. В отношении руководителя по факту хищения чужого имущества было возбуждено уголовное дело, вскоре его рассмотрит суд.