В Тюмени неделю ищут пропавшую девочку-подростка

16:32 28 апреля 2020
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Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени полиция ведет поиски Валерии Васильевой 2005 года рождения. Девочка ушла из дома вечером 21 апреля, ее местонахождение до сих пор не установлено.

Приметы Валерии: на вид 14–15 лет, рост 150–160 сантиметров, среднего телосложения, волосы прямые темного цвета длиной до плеч, глаза карие, лицо овальное.

Была одета: куртка болотного цвета короткая, лосины темно-синего цвета с белыми вставками по бокам, ботинки кожаные черного цвета.

При получении информации необходимо сообщить в ОП-7 УМВД России по городу Тюмени по адресу: город Тюмень, ул. Федюнинского, 9 а или по телефонам: 8 (3452) 29-11-20, 02, 102, 112.

Теги: розыск
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