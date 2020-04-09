Мошенники выманили у тюменок 1,8 млн рублей

15:38 09 апреля 2020
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Фото: pixabay.com

В тюменской полиции вновь зарегистрированы факты телефонного мошенничества. Крупной суммы лишились две тюменки, которые попались на уловки аферистов с банковскими счетами.

Женщинам позвонили с неизвестных абонентских номеров. В обоих случаях мошенники представились сотрудниками банков и сообщили, что неизвестные пытаются списать деньги с их банковских счетов. Якобы для того, чтобы это предотвратить, они попросили тюменок назвать персональные банковские реквизиты. Позже с их счетов были списаны деньги, сумма общего ущерба составляет 1,8 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела, полиция пытается установить личности злоумышленников. 

Теги: мошенники
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