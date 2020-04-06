Мужчина лишился крупной суммы, решив заработать на биржевых торгах

Жертвой мошенников стал житель Уватского района. Мужчине позвонил неизвестный, представился менеджером брокерского интернет-сайт и предложил заработать деньги торгами на бирже.

Аферист сообщил, что для этого потребуется открыть лицевой счет путем идентификации банковской карты и внести 100 евро. Для работы с лицевым счетом необходимо было внести еще 50 евро. Мужчина решил, что это хороший шанс заработать, и выполнил все условия.

Вскоре ему позвонила девушка и предложила провести операцию по зачислению прибыли, после чего сумма вложений удвоилась. Потом злоумышленники предложили мужчине установить на компьютер приложение. Через него мошенники похитили 1350 евро. Мужчина потребовал вернуть деньги, и вскоре аферисты перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело, полиция пытается установить личность злоумышленников.