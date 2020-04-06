Тоболяк из охотничьего ружья обстрелял семью дочери

Фото с места происшествия СУ СКР по Тюменской области

В Тобольске задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство родственников. Инцидент произошел в деревне Маслова Тобольского района накануне днем, 5 апреля.

62-летний мужчина на тракторе приехал в деревню, где поживала его дочь с семьей. Подъехав к их дому, он трактором перевернул автомобиль женщины. Из дома выбежали дочь, зять и 17-летний внук мужчины. Тоболяк достал охотничье ружье и произвел около десяти выстрелов в убегающих родственников.

"В результате выстрелов 36-летней женщине причинены ранения груди и головы, она находится в реанимации. 42-летний мужчина получил легкие ранения, несовершеннолетний не пострадал", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Мужчина был задержан, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), расследование продолжается.