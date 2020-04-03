Житель Тобольска обвиняется в убийстве двух друзей

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тобольске уголовное дело возбуждено в отношении 55-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве двух человек.

Трагедия произошла на этой неделе в ночь с 30 на 31 марта. Мужчина вместе с друзьями распивал спиртное у себя в квартире в микрорайоне Иртышский. Между ними произошла ссора, хозяин квартиры схватил нож и нанес несколько ударов одному приятелю, а потом второму. От полученных ранений мужчины скончались на месте, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Тоболяк был задержан, расследование уголовного дела продолжается.