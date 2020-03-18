Мошенник обокрал тюменца под предлогом переведенных по ошибке денег

В Тюмени уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в отношении мужчины. Тюменец лишился крупной суммы денег.

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником аналитического отдела по кредитам одного из банков. Он запросил у мужчины конфиденциальную информацию под предлогом якобы ошибочно начисленных на карту тюменца денег. Воспользовавшись информацией, аферист похитил имевшиеся на счету деньги, сумма ущерба составила свыше 230 тысяч рублей.

Сейчас полиция пытается установить личность злоумышленника.