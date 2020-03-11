Мужчина похитил обои, чтобы купить знакомой подарок на 8 марта

В Упоровском районе с сообщением о краже в полицию обратилась 67-летняя местная жительница. Она заявила, что ночью неизвестный проник в ее дом и похитил восемь рулонов обоев.

Вскоре подозреваемый в краже был задержан. Мужчина пояснил, что украденное он планировал продать и купить подарок на 8 марта своей знакомой. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК "Кража", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.