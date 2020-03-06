Тюменка перевела мошеннику миллион

В Тюмени 62-летняя женщина попалась на уловки афериста и лишилась сбережений.
Тюменке с неизвестного абонентского номера позвонил мужчина и представился сотрудником инвестиционного банка. Он предложил женщине оформить выгодный кредит для участия в торгах на бирже. Тюменка согласилась и по просьбе звонившего перевела на неустановленный банковский счет 1 миллион рублей. Эта сумма якобы требовалась для процедуры оформления. После этого неизвестный перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личность злоумышленника.
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