Тюменка перевела мошеннику миллион

12:20 06 марта 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени 62-летняя женщина попалась на уловки афериста и лишилась сбережений.

Тюменке с неизвестного абонентского номера позвонил мужчина и представился сотрудником инвестиционного банка. Он предложил женщине оформить выгодный кредит для участия в торгах на бирже. Тюменка согласилась и по просьбе звонившего перевела на неустановленный банковский счет 1 миллион рублей. Эта сумма якобы требовалась для процедуры оформления. После этого неизвестный перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает личность злоумышленника.

Теги: мошенники
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