Тюменец на 2 года отправится в колонию за применение насилия к сотруднику ОМОН

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор 33-летнему мужчине, признанному виновным в применении насилия к сотруднику ОМОН.

Инцидент произошел 29 сентября 2019 года недалеко от образовательного учреждения. Как значится в уголовном деле, тюменец в состоянии опьянения вел себя агрессивно, нецензурно выражался и размахивал полутораметровым металлическим прутом. Один из прохожих обратился за помощью к проезжавшим мимо сотрудникам ОМОН. Требование прекратить противоправные действия мужчина проигнорировал. Он попытался ударить прутом стража правопорядка, но тот смог заблокировать удар резиновой палкой.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как было установлено, в феврале 2019 года мужчина был осужден к 1 году лишения свободы условно за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Суд отменил условное наказание и назначил подсудимому 2 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.