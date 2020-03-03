В Тюмени осудили "снимавших порчу" мошенников

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор двум жителям Алтайского края, которые обманом похитили деньги и ценное имущество у трех человек.
Летом 2019 года аферистка убедила женщину в том, что способна снять с нее порчу, и после "обряда" взяла за услугу 96 тысяч рублей. Сообщник мошенницы все это время наблюдал за окружающей обстановкой у дома потерпевшей.
В октябре 2019 года аналогичным способом у еще одной женщины они похитили ювелирные украшения стоимостью 15 тысяч рублей, у еще одной — 35 тысяч рублей и ювелирные украшения общей стоимостью 47 тысяч рублей.
Мошенники свою вину полностью признали и в полном объеме возместили потерпевшим материальный ущерб. В итоге суд назначил женщине 3 года 6 месяцев лишения свободы условно, ее сообщнику — 3 года лишения свободы условно.
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